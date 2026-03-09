В Пензенской области за сутки произошло три пожара Происшествия

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 9 марта.

«На улице Специалистов Центральной усадьбы совхоза «Надеждинский» Сердобского района сгорела кровля кирпично-блочной бани площадью 21 кв. метр. [...] На улице Пригородное лесничество в Пензе сгорело электрическое оборудование на площади 2 кв. метра и мусор на площади 15 кв. метров в здании. [...] На улице Запрудной рабочего поселка Пачелма сгорел деревянный частный дом площадью 64 кв. метра», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, в двух других — электрического.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий один раз в Мокшанском районе. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.