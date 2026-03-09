16:47:29 Понедельник, 9 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки произошло три пожара

12:42 | 09.03.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Три пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 9 марта.

В Пензенской области за сутки произошло три пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На улице Специалистов Центральной усадьбы совхоза «Надеждинский» Сердобского района сгорела кровля кирпично-блочной бани площадью 21 кв. метр. [...] На улице Пригородное лесничество в Пензе сгорело электрическое оборудование на площади 2 кв. метра и мусор на площади 15 кв. метров в здании. [...] На улице Запрудной рабочего поселка Пачелма сгорел деревянный частный дом площадью 64 кв. метра», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, в первом случае причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования, в двух других — электрического.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий один раз в Мокшанском районе. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», — добавляется в сообщении.


Читайте также
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя через интернет В Пачелмском районе супружеская пара подозревается в краже продуктов на 9 тыс. рублей
Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Городищенского района 12 марта В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей
В ДТП под Пензой пострадала женщина В Белинском районе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама