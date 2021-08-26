В Пензе студентку заподозрили в краже бытовой техники Криминал

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Студентка одного из вузов подозревается в краже из квартиры на улице Красной в Пензе бытовой техники, принадлежащей местной жительнице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Оперативники выяснили, что девушка находилась на общей кухне в квартире по улице Красной, откуда похитила миксер, мультипекарь и кофемолку», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемая дала признательные показания.

«По словам злоумышленницы, бытовую технику она сдала в ломбард на улице Калинина за 600 рублей. Вырученные от продажи деньги гражданка потратила на собственные нужды», — отмечается в сообщении.