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Житель Никольского района лишился денег в надежде получить 1 тыс. долларов

12:51 | 03.09.2021 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Житель села Казарка Никольского района Пензенской области 1974 года рождения лишился денег, взятых в кредит, в надежде получить 1 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Никольского района лишился денег в надежде получить 1 тыс. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что на его сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы по возврату денег от мошеннических схем. Незнакомец сообщил, что на счету криптобиржи гражданина остались денежные средства в сумме 1 тыс. долларов США, для снятия которых необходимо пополнить баланс. Житель Никольского района поверил словам мнимого сотрудника и стал выполнять его указания: в мессенджере он активировал функцию демонстрации своего телефона, зарегистрировался на сайте торговой площадки и перевел на свой аккаунт деньги в размере 7 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем житель Никольского района в личном кабинете оформил кредит на 160 тыс. рублей и вскоре обнаружил списание с карты 96 тыс. рублей.

«Гражданин понял, что все это время общался с злоумышленником, и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 103 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

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