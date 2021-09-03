Житель Никольского района лишился денег в надежде получить 1 тыс. долларов Криминал

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Житель села Казарка Никольского района Пензенской области 1974 года рождения лишился денег, взятых в кредит, в надежде получить 1 тыс. долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что на его сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы по возврату денег от мошеннических схем. Незнакомец сообщил, что на счету криптобиржи гражданина остались денежные средства в сумме 1 тыс. долларов США, для снятия которых необходимо пополнить баланс. Житель Никольского района поверил словам мнимого сотрудника и стал выполнять его указания: в мессенджере он активировал функцию демонстрации своего телефона, зарегистрировался на сайте торговой площадки и перевел на свой аккаунт деньги в размере 7 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем житель Никольского района в личном кабинете оформил кредит на 160 тыс. рублей и вскоре обнаружил списание с карты 96 тыс. рублей.

«Гражданин понял, что все это время общался с злоумышленником, и обратился в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 103 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».