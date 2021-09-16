Пензенец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство брата Криминал

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. 61-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство брата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, рано утром 14 июня 2021 года обвиняемый решил совершить убийство брата, с которым на протяжении нескольких лет находился в конфликтных отношениях. С этой целью он, вооружившись металлическими клиньями, топором и ножом, спрятался в кустах на придомовом участке, ожидая выхода из дома родственника. Дождавшись, когда брат вышел на улицу, злоумышленник бросил в него металлический клин, после чего в ходе завязавшейся борьбы нанес потерпевшему по телу и голове множественные удары топором и ножом», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пострадавший оказал активное сопротивление — выбил из рук злоумышленника предметы, используемые в качестве оружия, и удерживал брата за руки до приезда сотрудников полиции.

«Потерпевшему 1972 года рождения были причинены раны головы и бедра, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, несколько ран в области лица, грудной клетки, рук и ног, которые расцениваются как легкий вред здоровью. Мужчина был незамедлительно госпитализирован», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в ходе следствия обвиняемый заявил, что не мог терпеть дальнейшее соседство с братом, который постоянно оскорблял его семью и провоцировал конфликты.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в пресс-релизе.