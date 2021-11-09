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По факту убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе возбуждено дело

10:20 | 09.11.2021 | Криминал

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Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины 1988 года рождения на улице Ладожской в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что обвинение в совершении преступления предъявлено пензенцу 1962 года рождения.

«По данным следствия, днем 6 ноября 2021 года обвиняемый вместе с приятелем распивал спиртное на улице Ладожской в городе Пензе. К ним присоединился ранее незнакомый мужчина. В процессе употребления алкоголя между злоумышленником и новым знакомым произошел конфликт из-за того, что они начали оскорблять друг друга нецензурными выражениями. Обвиняемый нанес потерпевшему удар бутылкой по голове, в результате чего тот упал, а затем дважды ударил его ножом в область грудной клетки», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что после этого мужчина скрылся с места преступления.

«Тело погибшего в тот же день обнаружила прохожая», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу назначен ряд экспертиз.

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