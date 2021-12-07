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Житель Малой Сердобы обвиняется в причинении смерти знакомому

09:48 | 07.12.2021 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 51-летнего жителя села Малая Сердоба Пензенской области, которому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Житель Малой Сердобы обвиняется в причинении смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце ноября 2021 года в Малой Сердобе обвиняемый распивал спиртное в компании приятелей. Через некоторое время он передал свою банковскую карту потерпевшему и попросил приобрести безалкогольный напиток», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что обвиняемый заподозрил приятеля в покупке спиртного, исходя из суммы, которую увидел в мобильном банке.

«Когда знакомый вернулся, он не принес никаких покупок и сообщил, что банковскую карту передал еще одному знакомому. На этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара ножом в область живота. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где скончался на следующий день от проникающего колото-резаного ранения брюшной полости», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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