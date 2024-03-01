В Бессоновском районе мужчина похитил у сестры деньги, которые она копила на свадьбу, и потерял их Криминал

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Бессоновского района Пензенской области, похитившему у сестры 100 тыс. рублей, которые она копила на свою свадьбу.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратилась 44-летняя женщина.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен местный житель 1968 года рождения – брат потерпевшей, причастный к совершению данного преступления. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что проживает в квартире своей сестры. Мужчина заметил, где заявительница хранит свои сбережения. В этот момент у него возник умысел совершить преступление. Воспользовавшись отсутствием внимания сестры, мужчина взял из комода деньги и оставил себе. Злоумышленник признался полицейским, что похищенные денежные средства он потерял», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.