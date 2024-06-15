В Пензенской области вступил в силу приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении следователя Криминал

Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 52-летний житель Белинского района Пензенской области признан виновным в применении насилия в отношении женщины-следователя, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что днем 1 августа 2023 года к проживавшему в селе Поим Белинского района мужчине по предварительной договоренности по телефону приехала следователь межрайонного подразделения Следственного комитета для получения письменных объяснений по его заявлению на сотрудника полиции. После беседы на территории домовладения заявителя и записи следователем его объяснений сельчанин отказался подписывать документ, смял и выбросил его. Продолжая свои преступные действия, сельчанин схватил женщину-следователя за правую руку, оттащил к металлической калитке в заборе, резким рывком дернул калитку и нанес ее полотном удар по ноге женщине, причинив физическую боль, а затем вытолкнул ее с территории своего домовладения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователь была доставлена в районную больницу на служебном автомобиле.

«Вину в преступлении подсудимый не признал, заявив, что потерпевшая его оговаривает», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

«Вынесенный по делу приговор осужденный обжаловал в апелляционном порядке, просил его отменить и направить уголовное дело на дополнительное расследование. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения», — указано в пресс-релизе.