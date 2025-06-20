Две жительницы Пензенской области осуждены за махинации с маткапиталом Криминал

Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. Две жительницы Пензенской области 1980 и 1959 годов рождения осуждены за махинации с материнским капиталом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«Установлено, что осужденные организовали противоправную схему по хищению средств материнского (семейного) капитала. В частности, они осуществляли подбор лиц из числа граждан Российской Федерации, получивших право на дополнительные меры государственной поддержки, регистрировали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, заведомо непригодной для проживания, с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которыми впоследствии распоряжались по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность злоумышленниц была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.

В тексте указано, что женщинам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года соответственно, приговор суда вступил в законную силу.