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Две жительницы Пензенской области осуждены за махинации с маткапиталом

10:11 | 20.06.2025 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2025. PenzaNews. Две жительницы Пензенской области 1980 и 1959 годов рождения осуждены за махинации с материнским капиталом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Две жительницы Пензенской области осуждены за махинации с маткапиталом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденные организовали противоправную схему по хищению средств материнского (семейного) капитала. В частности, они осуществляли подбор лиц из числа граждан Российской Федерации, получивших право на дополнительные меры государственной поддержки, регистрировали с ними фиктивные договоры купли-продажи недвижимости, заведомо непригодной для проживания, с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала, которыми впоследствии распоряжались по своему усмотрению», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что противоправная деятельность злоумышленниц была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ.

В тексте указано, что женщинам назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года соответственно, приговор суда вступил в законную силу.


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