Житель Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ Криминал

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. 38-летний житель города Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику управления ФСБ России по Пензенской области.

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«По данным следствия, 13 апреля 2025 года в городе Пензе обвиняемый предложил сотруднику регионального УФСБ взятку в размере 300 тыс. рублей за предупреждение о проведении на территории города Кузнецка сотрудниками УФСБ и других правоохранительных органов оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконными азартными играми, и непресечение данной противоправной деятельности. 31 мая 2025 года в городе Пензе фигурант уголовного дела передал сотруднику УФСБ часть взятки в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после передачи денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

«Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения незаконного дохода в результате проведения азартных игр», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признал свою вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.