18:02:19 Вторник, 8 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ

09:21 | 08.07.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. 38-летний житель города Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику управления ФСБ России по Пензенской области.

Житель Кузнецка предстанет перед судом по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 13 апреля 2025 года в городе Пензе обвиняемый предложил сотруднику регионального УФСБ взятку в размере 300 тыс. рублей за предупреждение о проведении на территории города Кузнецка сотрудниками УФСБ и других правоохранительных органов оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконными азартными играми, и непресечение данной противоправной деятельности. 31 мая 2025 года в городе Пензе фигурант уголовного дела передал сотруднику УФСБ часть взятки в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после передачи денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

«Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения незаконного дохода в результате проведения азартных игр», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что мужчина признал свою вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
Житель Пензы после общения с мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета Наталья Конашенкова вошла в число призеров конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Житель Пензы ударил своего дядю ножницами, возбуждено уголовное дело В Пензе пожилая женщина лишилась 900 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
До пяти лет лишения свободы грозит жителю Краснодарского края, который нашел в магазине в Пензенской области 35 тыс. рублей и потратил их В Бессоновке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в магазине
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама