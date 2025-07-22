Житель Каменского района угнал автомобиль, чтобы доехать домой Криминал

Пенза, 22 июля 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали молодого жителя Каменского района Пензенской области, который, будучи пьяным, угнал автомобиль, чтобы доехать домой.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства – житель Мокшанского района и сообщил, что неизвестное лицо ночью совершило угон его автомобиля «Hyundai», который был припаркован около дома.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. [...] Им оказался житель Каменского района 2002 года рождения. [...] Подозреваемый пояснил, что трудоустроен на одном из предприятий Мокшанского района. В тот день он приехал на служебном транспорте на рабочее место в ночную смену, однако не был допущен к выполнению обязанностей, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда мужчина отправился домой в соседний район пешком. Пройдя некоторое расстояние, он увидел на улице одного из сел припаркованный автомобиль с незапертой дверью. Проникнув в салон, он обнаружил ключ зажигания, [...] запустил двигатель и направился в сторону дома. Как пояснил сам злоумышленник, по пути он протрезвел и понял, что совершил преступление. Оставив автомобиль у дороги, он продолжил свой путь пешком. Уже утром он был задержан сотрудниками полиции по месту жительства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.