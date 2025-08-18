16:50:53 Понедельник, 18 августа
Олег Мельниченко в Вадинске осмотрел обновленный стадион и посетил местный музей

16:09 | 18.08.2025 | Общество

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в село Вадинск осмотрел обновленный стадион и посетил местный историко-краеведческий музей.

Фото: T.me/omelnichenko

«Рабочую поездку по районам Пензенской области начал сегодня с посещения Вадинска. Вместе с депутатом Государственной думы РФ Дмитрием Михайловичем Каденковым осмотрели обновленный стадион райцентра, где сейчас с удовольствием проводят время школьники, играют взрослые футбольные команды, занимаются скандинавской ходьбой люди старшего возраста. Администрация Вадинского района два года назад подготовила проектно-сметную документацию на капитальный ремонт этого спортобъекта, построенного более 40 лет назад. Я поддержал хорошую инициативу. На модернизацию стадиона в Вадинске из областного бюджета было выделено порядка 31 млн. рублей. Приведено в порядок футбольное поле и беговые дорожки, сделано освещение», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 18 августа.

Он добавил, что муниципалитет также модернизирует местный историко-краеведческий музей, расположенный в здании 1813 года.

«5 лет назад здесь была настоящая разруха. Силами местной администрации осуществлена замена отопительной системы, поэтапно выполнена отделка помещений, закуплено современное экспозиционное оборудование. Также важно обновить крышу — поможем это сделать», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко уточнил, что в настоящее время действует семь выставочных залов, посвященных истории Вадинска.

«Я тоже пополню экспозицию музея. Для раздела «Вадинск своих не бросает», посвященного участию местных жителей в СВО, передам один из сбитых нашими бойцами вражеских дронов. Ребята вручили трофейные БПЛА во время моей командировки на новые территории. Победа будем за нами!» — написал глава региона.


