В Пензе прошел фестиваль православной культуры «Спас»

09:01 | 18.08.2025 | Религия

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. XX фестиваль православной культуры «Спас» прошел на Соборной площади Пензы в минувшее воскресенье, 17 августа.

Фото: Пензенская-епархия.рф, Илья Школин

Для гостей была организована выставка изделий народно-художественных промыслов и ремесел, на которой свои работы представили мастера из всех муниципальных образований региона.

Жители и гости города могли приобрести мед, яблоки и орехи.

В ходе официальной части к присутствующим обратились председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, зампред Законодательного собрания региона Павел Куликов и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Мероприятие продолжили выступления творческих коллективов. В их числе — пензенский епархиальный камерный хор «Спас», семейный православный театр и архиерейский детский хор.

Специальным гостем фестиваля стал заслуженный самодеятельный коллектив Республики Беларусь — ансамбль народного танца «Радость», сообщает пресс-служба Пензенской епархии.


