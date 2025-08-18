16:50:20 Понедельник, 18 августа
Денис Францев возглавил УКС Пензы

15:01 | 18.08.2025 | Экономика

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Денис Францев назначен начальником МКУ «Управление капитального строительства города Пензы».

Фото: Penza-gorod.ru

«Денис Владимирович приступил к своим должностным обязанностям с 18 августа 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В нем уточняется, что Денис Францев имеет высшее образование, он окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства по специальности «Теплоснабжение и вентиляция».

«В период с 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя начальника МКУ «Управление капитального строительства города Пензы». С 2021 по 2023 годы работал начальником одела подготовки исходно-разрешительной документации ООО «Стройинж+», с 2023 по 2025 годы — заместителем генерального директора ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского», курируя технические вопросы, в том числе [вопросы] содержания и ремонта зданий и сооружений лечебно-профилактического учреждения», — сказано в тексте.

Ранее УКС Пензы возглавлял Вадим Астафьев.


Актуальное

