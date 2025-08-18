В Пензенской области в I полугодии 2025 года выявлено около 560 нарушений в сфере оплаты труда — прокуратура Экономика

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области при осуществлении надзорных полномочий в сфере оплаты труда выявили 559 нарушений в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем отмечается, что с целью устранения нарушений внесено 139 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены более 80 должностных лиц.

«По инициативе прокуроров 55 недобросовестных работодателей понесли административную ответственность. На локальные акты хозяйствующих субъектов принесено 234 протеста для приведения их в соответствие с нормами трудового законодательства», — добавляется в тексте.

Из него следует, что за указанный период благодаря принятым прокурорам мерам работникам выплачено не полученное вовремя вознаграждение за труд в размере более 40 млн. рублей.