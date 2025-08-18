16:50:06 Понедельник, 18 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в I полугодии 2025 года выявлено около 560 нарушений в сфере оплаты труда — прокуратура

12:14 | 18.08.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области при осуществлении надзорных полномочий в сфере оплаты труда выявили 559 нарушений в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области в I полугодии 2025 года выявлено около 560 нарушений в сфере оплаты труда — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что с целью устранения нарушений внесено 139 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены более 80 должностных лиц.

«По инициативе прокуроров 55 недобросовестных работодателей понесли административную ответственность. На локальные акты хозяйствующих субъектов принесено 234 протеста для приведения их в соответствие с нормами трудового законодательства», — добавляется в тексте.

Из него следует, что за указанный период благодаря принятым прокурорам мерам работникам выплачено не полученное вовремя вознаграждение за труд в размере более 40 млн. рублей.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
Прокуратура защитила права пенсионерки из Кузнецка, пострадавшей от мошенников Средняя цена 1 кв. метра жилья на вторичном рынке в Пензенской области приблизилась к 89 тыс. рублей
В Пензенской области в I полугодии 2025 года прокуроры выявили более 6,5 тыс. нарушений прав несовершеннолетних Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама