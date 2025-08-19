В перинатальном центре Пензы впервые применили новый метод лечения ретинопатии недоношенных детей Медицина

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Специалисты перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в регионе провели оперативное лечение тяжелых случаев ретинопатии недоношенных детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В нем уточняется, что врач-офтальмолог применил интравитреальное введение ингибитора сосудистого эндотелиального фактора роста троим новорожденным.

Как пояснила врач-офтальмолог Анастасия Воронкова, благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

«Лекарственный препарат, блокирующий рост патологических сосудов, вводится непосредственно в стекловидное тело глаза. Тем самым останавливая рост новых сосудов и уменьшая отек, что в свою очередь сохраняет и улучшает центральное зрение у пациентов», — сказала Анастасия Воронкова, слова которой приводятся в сообщении.