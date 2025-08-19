11:51:01 Вторник, 19 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В перинатальном центре Пензы впервые применили новый метод лечения ретинопатии недоношенных детей

10:00 | 19.08.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 19 августа 2025. PenzaNews. Специалисты перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко впервые в регионе провели оперативное лечение тяжелых случаев ретинопатии недоношенных детей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава Пензенской области.

В перинатальном центре Пензы впервые применили новый метод лечения ретинопатии недоношенных детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что врач-офтальмолог применил интравитреальное введение ингибитора сосудистого эндотелиального фактора роста троим новорожденным.

Как пояснила врач-офтальмолог Анастасия Воронкова, благодаря этому удалось предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

«Лекарственный препарат, блокирующий рост патологических сосудов, вводится непосредственно в стекловидное тело глаза. Тем самым останавливая рост новых сосудов и уменьшая отек, что в свою очередь сохраняет и улучшает центральное зрение у пациентов», — сказала Анастасия Воронкова, слова которой приводятся в сообщении.


Читайте также
Жительница Пензы после общения с мошенниками перевела 760 тыс. рублей на чужие счета В Никольском районе мужчина ударил приятеля молотком по голове, возбуждено уголовное дело
В Пензе бывшая сотрудница УФНС обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну В аэропорту Пензы сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Житель Шемышейского района подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама