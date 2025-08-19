11:51:21 Вторник, 19 августа
Олег Мельниченко оценил ход работ на социально значимых объектах в Земетчино

09:16 | 19.08.2025 | Общество

Земетчино, 19 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил ход работ на социально значимых объектах в рабочем поселке Земетчино.

Олег Мельниченко оценил ход работ на социально значимых объектах в Земетчино

Фото: Pnzreg.ru

«Лично контролирую ход капремонта общежития земетчинского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума. Работы здесь начались в ноябре прошлого года, окончание планируется на конец августа. Поручил создавать здесь спортивное ядро, искать варианты модернизации мастерских. Нужно делать все, чтобы здание не пустовало в каникулы, чтобы студентам было интересно проводить здесь время. Чтобы учиться сюда приезжали ребята из других регионов, а потом оставались жить и работать на пензенской земле», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 18 августа.

Олег Мельниченко также осмотрел отремонтированную дорогу, которая ведет в объезд Земетчино через село Старополянское.

Помимо этого, глава региона посетил готовящийся к открытию в октябре семейный МФЦ и детскую школу искусств, обновление которой будет завершено в ноябре.

«В здании ДШИ заменили окна, модернизировали системы отопления и электроснабжения, ремонтируем кровлю и фасад, помещения для занятий и концертный зал, который оснастим новым оборудованием. Повышение качества жизни в районах области — один из главных приоритетов нашей работы», — подчеркнул губернатор.


