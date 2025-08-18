В Пензенской области учреждения УФСИН в I полугодии 2025 года заключили контракты на 217 млн. рублей Экономика

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Учреждения УФСИН России по Пензенской области заключили контракты на производство продукции на общую сумму 217 млн. рублей в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Из этой суммы более 195 млн. рублей приходится на коммерческие организации, а 22 млн. рублей — на бюджетные учреждения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что среди основных производственных направлений — пошив различных изделий, изготовление пищевой продукции, металлоконструкций с порошковым покрытием, а также мебели из натуральной древесины и композитных материалов для учебных заведений и государственных учреждений.

«В учреждениях УФСИН России по Пензенской области к общественно полезному труду привлечено около 1 тыс. осужденных», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что во II полугодии планируется увеличить объемы выпускаемой продукции, в том числе за счет расширения производства.