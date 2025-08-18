16:50:13 Понедельник, 18 августа
В Пензенской области учреждения УФСИН в I полугодии 2025 года заключили контракты на 217 млн. рублей

14:00 | 18.08.2025 | Экономика

Пенза, 18 августа 2025. PenzaNews. Учреждения УФСИН России по Пензенской области заключили контракты на производство продукции на общую сумму 217 млн. рублей в I полугодии 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензенской области учреждения УФСИН в I полугодии 2025 года заключили контракты на 217 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Из этой суммы более 195 млн. рублей приходится на коммерческие организации, а 22 млн. рублей — на бюджетные учреждения», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что среди основных производственных направлений — пошив различных изделий, изготовление пищевой продукции, металлоконструкций с порошковым покрытием, а также мебели из натуральной древесины и композитных материалов для учебных заведений и государственных учреждений.

«В учреждениях УФСИН России по Пензенской области к общественно полезному труду привлечено около 1 тыс. осужденных», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что во II полугодии планируется увеличить объемы выпускаемой продукции, в том числе за счет расширения производства.


