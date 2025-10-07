Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет Криминал

Заречный, 7 октября 2025. PenzaNews. Телефонный мошенник, представившийся сотрудником Роскомнадзора, убедил жительницу Заречного Пензенской области 1972 года рождения перечислить накопления на «безопасный счет», чтобы предотвратить действия злоумышленников, которые якобы пытаются перевести ее деньги на счета экстремистских организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

«Следуя инструкциям злоумышленника, заявительница проследовала в банк и через банкомат перевела денежные средства в размере около 600 тыс. рублей на предоставленный мошенником счет. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».