15:00:56 Вторник, 7 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет

09:50 | 07.10.2025 | Криминал

Печать

Заречный, 7 октября 2025. PenzaNews. Телефонный мошенник, представившийся сотрудником Роскомнадзора, убедил жительницу Заречного Пензенской области 1972 года рождения перечислить накопления на «безопасный счет», чтобы предотвратить действия злоумышленников, которые якобы пытаются перевести ее деньги на счета экстремистских организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Мошенник под видом сотрудника Роскомнадзора убедил жительницу Заречного перечислить около 600 тыс. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя инструкциям злоумышленника, заявительница проследовала в банк и через банкомат перевела денежные средства в размере около 600 тыс. рублей на предоставленный мошенником счет. После того, как неизвестный перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика
Жителям Пензенской области напомнили порядок действий при запуске сирен во время проверки системы оповещения В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма
В Кузнецке суд по иску прокуратуры признал недействительным кредитный договор, оформленный от имени пенсионерки В Пензенской области в 2026 году три библиотеки станут модельными
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама