Власти Заречного рассматривают возможность запуска проекта «Арендное жилье для молодежи»

Заречный, 6 октября 2025. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области рассматривает возможность запуска проекта «Арендное жилье для молодежи». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас в проектном офисе изучают две ключевые меры поддержки — льготную аренду и семейную ипотеку», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что для изучения мнения молодежи запущен анонимный опрос, участникам которого предлагается рассказать о своих планах на семью, жилищных условиях и трудностях.

Как пояснил заместитель директора управления городского развития и проектной деятельности Заречного Александр Малышев, мнение студентов и молодых специалистов необходимо изучить, чтобы мера поддержки была по-настоящему полезной.

«Результат этого опроса станет основой для конкретных решений: каким будет арендное жилье, какой размер поддержки будет комфортным и на какой срок», — сказал Александр Малышев, слова которого приводятся в сообщении.