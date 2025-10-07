15:01:18 Вторник, 7 октября
В Пензенской области за 5 лет благодаря программе «Земский учитель» закрыто 38 вакансий — губернатор

09:35 | 07.10.2025 | Образование

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. 38 вакансий в селах, поселках и районных центрах Пензенской области закрыто благодаря программе «Земский учитель» за 5 лет. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«С начала запуска в стране программы «Земский учитель» наш регион является ее активным участником. За последние 5 лет благодаря программе закрыты 38 вакансий в селах, поселках и райцентрах. Туда пришли работать преподаватели иностранного и русского языков, математики, физики, физкультуры, химии и биологии, а также учителя начальных классов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 6 октября.

По словам Олега Мельниченко, в 2025 году в школы Пензенской области по программе «Земский учитель» пришли работать пять педагогов.

«Трех учителей приняла средняя школа №4 Нижнего Ломова. Преподаватель русского языка и литературы Марина Алексеева переехала в наш регион из Оренбургской области, Артем и Ирина Блиновы (учитель математики и учитель начальных классов) — из Херсонской. Работать учителем иностранного языка в школе №1 имени Л.Б. Ермина села Засечного из Самарской области приехала Елена Волкова. Наша землячка Ольга Журавлева сразу после окончания педагогического вуза, где получила специальность учителя математики, переехала в Пачелму. Она считает, что работа в сельской школе — это отличная возможность для профессионального развития», — уточнил губернатор.


