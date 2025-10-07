Житель Пензенской области подозревается в реабилитации нацизма Криминал

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 2000 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

«Установлено, что злоумышленник разместил в сети интернет материалы, содержащие признаки заведомо ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.