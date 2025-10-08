17:59:26 Среда, 8 октября
Жительница Каменки по совету мошенника оформила кредит и перевела около 1 млн. 650 тыс. рублей на чужой счет

09:05 | 08.10.2025 | Криминал

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Жительница города Каменки Пензенской области 1988 года рождения после телефонного общения с мошенником, выдавшего себя за финансового аналитика, оформила кредит и перевела около 1 млн. 650 тыс. рублей на чужой счет.

Жительница Каменки по совету мошенника оформила кредит и перевела около 1 млн. 650 тыс. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец пояснил заявительнице, что у нее есть возможность заработать на инвестировании денежных средств в брокерской фирме. Женщину заинтересовало предложение, и она продолжила общение. В течение месяца потерпевшая, следуя указаниям звонившего, оформила на свое имя кредит в размере около 1 млн. 600 тыс. рублей и все свои сбережения перечислила на мошеннический счет, предоставленный собеседником. После того как неизвестный перестал выходить на связь, гражданка поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. Размер ущерба составил около 1 млн. 650 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что по данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — сказано в пресс-релизе.


