Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» возбуждено в отношении жительницы Колышлейского района Пензенской области 1976 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД России.

«Установлено, что собственница жилого помещения незаконно зарегистрировала шесть граждан одной из стран ближнего зарубежья в своем частном домовладении в Колышлейском районе. При этом она достоверно знала, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им предоставлять она не собиралась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания.

«Она объяснила, что родственники обратились к ней с просьбой, которая заключалась в незаконной регистрации их знакомых по месту ее жительства. По словам подозреваемой, она не смогла отказать родственникам», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.