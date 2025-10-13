17:10:02 Понедельник, 13 октября
Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

10:07 | 13.10.2025 | Криминал

Пенза, 13 октября 2025. PenzaNews. Два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» возбуждено в отношении жительницы Колышлейского района Пензенской области 1976 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД России.

Жительница Колышлейского района подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что собственница жилого помещения незаконно зарегистрировала шесть граждан одной из стран ближнего зарубежья в своем частном домовладении в Колышлейском районе. При этом она достоверно знала, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им предоставлять она не собиралась», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания.

«Она объяснила, что родственники обратились к ней с просьбой, которая заключалась в незаконной регистрации их знакомых по месту ее жительства. По словам подозреваемой, она не смогла отказать родственникам», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


