Телефонный мошенник выманил у жителя Пензенской области около 1,5 млн. рублей

13:18 | 15.10.2025 | Криминал

Пенза, 15 октября 2025. PenzaNews. Житель Земетчинского района Пензенской области 2002 года рождения лишился около 1,5 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Телефонный мошенник выманил у жителя Пензенской области около 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по региону, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства, предупредил о попытке неких лиц похитить деньги собеседника и предложил ему перевести сбережения на «безопасный счет».

«Молодой человек не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он перечислил свои сбережения на банковский счет, указанный незнакомцем. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил около 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


