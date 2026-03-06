18:03:20 Пятница, 6 марта
В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей

13:49 | 06.03.2026 | Криминал

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения лишилась около 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей медицинского учреждения, и попросила продиктовать паспортные данные для подтверждения данных в организации.

«Затем женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силовых структур, и пояснил, что мошенники с ее банковского счета пытаются перевести денежные средства в поддержку экстремистских организаций. Для предотвращения незаконных операций заявительнице необходимо было опередить злоумышленников, передав все свои сбережения курьеру. Следуя инструкциям звонившего, пенсионерка сняла 395 тыс. рублей и около подъезда своего дома передала неизвестной деньги. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


