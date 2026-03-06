02:47:32 Суббота, 7 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко вручил награды жительницам Пензенской области, отличившимся в труде и общественной деятельности

17:48 | 06.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в преддверии Международного женского дня вручил награды жительницам региона, отличившимся в труде и общественной деятельности.

Олег Мельниченко вручил награды жительницам Пензенской области, отличившимся в труде и общественной деятельности

Фото: T.me/omelnichenko

«В преддверии наступающего Международного женского дня вручил государственные и региональные награды землячкам, отличившимся в труде и общественных делах. Женщины Пензенской области — активные, смелые и ответственные. Они идут вперед, не боясь трудностей. В числе награжденных — представительницы профессий, которые традиционно считались мужскими: машинист крана, лесничий, монтажник, сельхозрабочий, водитель троллейбуса. Наши женщины реализуются не только в профессиональной сфере, но и в добровольческой деятельности. Безграничны их забота, доброта и стремление дарить тепло. Они участвуют в волонтерском движении, содействуют СВО, помогают нашим военнослужащим и мирным жителям освобожденных территорий. Но главное предназначение женщины — это материнство. Вручил медали «Материнская доблесть» 11 многодетным мамам, а также медаль «За заслуги в воспитании детей» маме приемной, подарившей семью трем детям», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 марта.

«Спасибо нашим дорогим женщинам за то, что они есть. За их мудрость и красоту, за искреннюю поддержку, за ежедневную готовность менять этот мир к лучшему. Вы рядом — и значит, у нас все получится!» — добавил Олег Мельниченко.


Читайте также
Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Городищенского района 12 марта В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей
В ДТП под Пензой пострадала женщина В Белинском районе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Пензе к 15 годам колонии строгого режима приговорены двое мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама