Олег Мельниченко вручил награды жительницам Пензенской области, отличившимся в труде и общественной деятельности Общество

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в преддверии Международного женского дня вручил награды жительницам региона, отличившимся в труде и общественной деятельности.

Фото: T.me/omelnichenko

«В преддверии наступающего Международного женского дня вручил государственные и региональные награды землячкам, отличившимся в труде и общественных делах. Женщины Пензенской области — активные, смелые и ответственные. Они идут вперед, не боясь трудностей. В числе награжденных — представительницы профессий, которые традиционно считались мужскими: машинист крана, лесничий, монтажник, сельхозрабочий, водитель троллейбуса. Наши женщины реализуются не только в профессиональной сфере, но и в добровольческой деятельности. Безграничны их забота, доброта и стремление дарить тепло. Они участвуют в волонтерском движении, содействуют СВО, помогают нашим военнослужащим и мирным жителям освобожденных территорий. Но главное предназначение женщины — это материнство. Вручил медали «Материнская доблесть» 11 многодетным мамам, а также медаль «За заслуги в воспитании детей» маме приемной, подарившей семью трем детям», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 6 марта.

«Спасибо нашим дорогим женщинам за то, что они есть. За их мудрость и красоту, за искреннюю поддержку, за ежедневную готовность менять этот мир к лучшему. Вы рядом — и значит, у нас все получится!» — добавил Олег Мельниченко.