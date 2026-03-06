В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню
Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, состоялось в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе.
Фото: Pnzreg.ru
На него были приглашены порядка 4 тыс. женщин: жены и матери участников специальной военной операции, представительницы трудовых коллективов ведущих пензенских предприятий и организаций, сотрудницы здравоохранения, образования и социальной сферы.
Поздравляя женщин, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал им быть радостными и счастливыми не только в праздничные дни.
«Все подвиги совершаются ради женщин, вы одухотворяете мужчин. Женщины не только решают производственные вопросы, но и создают уют, подставляют плечо мужу, ведут за собой детей. Мы вас очень любим, не представляем без вас жизни», — сказал глава региона.
«Хочу поздравить с наступающим 8 Марта и прошу принять подарок от мужчин Пензенской области — праздничный концерт», — добавил он.
Для женщин выступил заслуженный артист России Алексей Глызин, сообщает пресс-служба облправительства.