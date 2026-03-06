Глава Пензы потребовал от руководителей управляющих компаний лично осмотреть крыши зданий на наличие льда ЖКХ

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. Глава города Пензы Олег Денисов потребовал от руководителей управляющих компаний лично осмотреть крыши зданий на наличие льда.

Фото: T.me/denisov_ov

«Собрали в городском управлении ЖКХ представителей управляющих компаний. Первоочередное внимание — вопросам безопасности и благоустройства. Напомнил всем руководителям об ответственности за принимаемые ими решения, которая может принять и уголовный характер. Вопиющий пример халатности — падение глыбы льда на 17-летнего подростка с крыши дома на улице Суворова. Директор управляющей организации отправлен под домашний арест. Причем еще в феврале администрация Железнодорожного района составила на УК протокол за сосульки. Управляющая компания пригнала вышку, наледь в зоне видимости сбили, а с самой кровли не убрали. Итог нам всем известен. Требую от каждого руководителя: лично осмотрите здания, пройдитесь по территории. Убедитесь, что нет никакой угрозы жизни и здоровью наших жителей!» — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале в пятницу, 6 марта.

Он отметил, что «впереди праздничные дни, но у коммунальных служб нет выходных».

«Вы заключили договор с собственниками, а значит, должны добросовестно оказывать весь перечень услуг, быть на постоянной связи с жильцами и быстро реагировать на все жалобы», — подчеркнул глава Пензы.