18:03:27 Пятница, 6 марта
Житель Колышлейского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения

16:18 | 06.03.2026 | Криминал

Пенза, 6 марта 2026. PenzaNews. 35-летний житель Колышлейского района Пензенской области получил 7 месяцев ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Житель Колышлейского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в начале августа 2025 года подсудимый в Москве у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 20 тыс. рублей приобрел поддельное водительское удостоверение. В дальнейшем [...] хранил его до 25 декабря 2025 года, когда во время управления автомобилем был остановлен в Колышлейском районе сотрудником ДПС», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.


Актуальное

