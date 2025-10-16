В Пензе пенсионерка передала незнакомцу более 1 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения после телефонного общения с мошенниками передала незнакомцу более 1 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, который представился работником телекоммуникационной компании, проинформировал о предстоящей смене номера домашнего телефона и предложил назвать для этого свои паспортные данные.

«Через некоторое время пенсионерке поступил еще один звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что ранее женщина общалась с мошенниками и ей срочно нужно все сбережения передать курьеру для их зачисления на «безопасный счет». Испугавшись, пензячка собрала свои накопления и передала неизвестному около квартиры. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.