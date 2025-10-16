17:38:32 Четверг, 16 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка передала незнакомцу более 1 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет»

09:28 | 16.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1945 года рождения после телефонного общения с мошенниками передала незнакомцу более 1 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет».

В Пензе пенсионерка передала незнакомцу более 1 млн. рублей для зачисления на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала пенсионерке позвонил неизвестный, который представился работником телекоммуникационной компании, проинформировал о предстоящей смене номера домашнего телефона и предложил назвать для этого свои паспортные данные.

«Через некоторое время пенсионерке поступил еще один звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что ранее женщина общалась с мошенниками и ей срочно нужно все сбережения передать курьеру для их зачисления на «безопасный счет». Испугавшись, пензячка собрала свои накопления и передала неизвестному около квартиры. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Туристско-информационный центр Пензы выпустил сувенирные открытки с видами города
В Пензенской области будут судить двоих мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины Олег Мельниченко поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама