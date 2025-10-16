Мать четверых малолетних детей из Бессоновки получила реальный срок по делу о наркотиках Криминал

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. 34-летняя мать четверых малолетних детей, проживающая в селе Бессоновка Пензенской области, проведет 3 года и 1 месяц в исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Согласно информации, размещенной на сайте Пензенского областного суда, 19 мая 2025 года женщина получила условный срок по делу о покушении на незаконный оборот наркотических средств и сразу после провозглашения приговора в Первомайском районном суде Пензы отправилась вместе со знакомым в лесополосу за «закладкой», они забрали там наркотик, часть которого мужчина стал употреблять на месте, а оставшееся злоумышленники планировали использовать позднее, но были задержаны сотрудниками полиции.

«Свою вину женщина признала полностью. [...] Первомайский районный суд Пензы по совокупности приговоров назначил подсудимой окончательное наказание в виде 3 лет 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в заде суда. На приговор суда первой инстанции адвокат осужденной подал апелляционную жалобу, в которой просил отсрочить ей отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Но судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда не удовлетворила его просьбу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина совершила тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств в период условного осуждения за совершение аналогичного преступления, поэтому коллегия не нашла оснований для применения отсрочки отбывания наказания.

«Само по себе наличие малолетних детей не является безусловным основанием для предоставления такой отсрочки», — добавляется в тексте.