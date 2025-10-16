17:38:33 Четверг, 16 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мать четверых малолетних детей из Бессоновки получила реальный срок по делу о наркотиках

10:02 | 16.10.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. 34-летняя мать четверых малолетних детей, проживающая в селе Бессоновка Пензенской области, проведет 3 года и 1 месяц в исправительной колонии общего режима за незаконные приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.

Мать четверых малолетних детей из Бессоновки получила реальный срок по делу о наркотиках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте Пензенского областного суда, 19 мая 2025 года женщина получила условный срок по делу о покушении на незаконный оборот наркотических средств и сразу после провозглашения приговора в Первомайском районном суде Пензы отправилась вместе со знакомым в лесополосу за «закладкой», они забрали там наркотик, часть которого мужчина стал употреблять на месте, а оставшееся злоумышленники планировали использовать позднее, но были задержаны сотрудниками полиции.

«Свою вину женщина признала полностью. [...] Первомайский районный суд Пензы по совокупности приговоров назначил подсудимой окончательное наказание в виде 3 лет 1 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в заде суда. На приговор суда первой инстанции адвокат осужденной подал апелляционную жалобу, в которой просил отсрочить ей отбывание наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Но судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда не удовлетворила его просьбу», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина совершила тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств в период условного осуждения за совершение аналогичного преступления, поэтому коллегия не нашла оснований для применения отсрочки отбывания наказания.

«Само по себе наличие малолетних детей не является безусловным основанием для предоставления такой отсрочки», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Туристско-информационный центр Пензы выпустил сувенирные открытки с видами города
В Пензенской области будут судить двоих мужчин, устроивших пожар, который унес жизнь молодой женщины Олег Мельниченко поздравил бойцов специального отряда быстрого реагирования с профессиональным праздником
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама