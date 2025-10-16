04:44:03 Пятница, 17 октября
18:02 | 16.10.2025 | Криминал

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено 17-летнему жителю Кузнецка Пензенской области за кражу более 830 тыс. рублей с банковского счета знакомой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Кузнецке подросток осужден за кражу со счета знакомой более 830 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следствием и судом установлено, что в мае 2025 года несовершеннолетний попросил у своей знакомой банковскую карту для использования ее в личных целях, поскольку своей карты у него не было. Потерпевшая согласилась и передала ему банковскую карту и пароль для ее использования с помощью приложения «Мобильный банк». В течение нескольких дней подросток похитил с банковского счета знакомой более 834 тыс. рублей. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, осуществляя оплату товаров и услуг», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что к настоящему времени материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен в полном объеме.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.


