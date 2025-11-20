Телефонные мошенники выманили у молодого пензенца около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения лишился около 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала молодому человеку позвонил неизвестный, который под предлогом проверки электросчетчиков попросил назвать код из SMS-сообщения для оформления заявки.

«Вскоре поступил второй звонок. На этот раз незнакомец, представившийся работником Росфинмониторинга, заявил, что персональные данные заявителя попали в руки мошенников, которые якобы оформили от его имени доверенность. Затем звонивший убедил молодого человека перевести свои сбережения на «безопасный счет» через доверенных лиц. Желая спасти свои деньги, пензенец, следуя инструкциям, перечислил знакомым 560 тыс. рублей, которые те затем отправили на указанный мошенником счет. После этого молодой человек продал свой автомобиль «Hyundai Avante» за 1,4 млн. рублей и также перевел вырученные средства на мошеннический счет. После этого неизвестный перестал выходить на связь, и пензенец осознал, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».