18:51:57 Четверг, 20 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Телефонные мошенники выманили у молодого пензенца около 2 млн. рублей

09:26 | 20.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2004 года рождения лишился около 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у молодого пензенца около 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала молодому человеку позвонил неизвестный, который под предлогом проверки электросчетчиков попросил назвать код из SMS-сообщения для оформления заявки.

«Вскоре поступил второй звонок. На этот раз незнакомец, представившийся работником Росфинмониторинга, заявил, что персональные данные заявителя попали в руки мошенников, которые якобы оформили от его имени доверенность. Затем звонивший убедил молодого человека перевести свои сбережения на «безопасный счет» через доверенных лиц. Желая спасти свои деньги, пензенец, следуя инструкциям, перечислил знакомым 560 тыс. рублей, которые те затем отправили на указанный мошенником счет. После этого молодой человек продал свой автомобиль «Hyundai Avante» за 1,4 млн. рублей и также перевел вырученные средства на мошеннический счет. После этого неизвестный перестал выходить на связь, и пензенец осознал, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама