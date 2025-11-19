В Пензе прошло четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области Политика

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области состоялось в Пензе в среду, 19 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

С пензенской стороны председательствующим рабочей группы выступил вице-губернатор Сергей Федотов, с белорусской — заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.

Было отмечено, что внешнеторговый оборот Пензенской области и Белоруссии по итогам 2024 года вырос на 30%, составив 8,7 млрд. рублей.

«В этом году темпы роста планируем сохранить. Значительный импульс придали мероприятия дней Пензенской области в Республике Беларусь. Подписаны новые соглашения. Заключены контракты в сфере пищевой промышленности, кондитерского производства, спецтехники и оборудования, приборостроения и энергетики, производства и поставок строительных материалов и продукции деревообработки», — сказал Сергей Федотов.

Одним из важнейших направлений сотрудничества также является взаимодействие в сфере поставок дорожно-строительной техники и пассажирского транспорта. Пензенскими предприятиями-перевозчиками приобретено 60 автобусов большой вместимости производства «Минского автомобильного завода». В 2024 году Пензенская область приобрела 94 троллейбуса «Уфимского трамвайно-троллейбусного завода», изготовленных на базе машинокомплектов «МАЗа». Администрация Пензы выразила заинтересованность в приобретении дополнительной техники для дорожных работ в следующем году.

В рамках сотрудничества в сфере здравоохранения научно-производственное предприятие «МедИнж» зарегистрировало в Белоруссии 13 высокотехнологичных медицинских изделий. В настоящее время проводится обучение по работе с ними белорусских врачей. Отправка первой партии этой продукции состоится в ближайшее время.

По линии промышленной кооперации пензенский завод «ГрАЗ» работает с восемью белорусскими предприятиями, включая «МАЗ». Проведены переговоры о поставке в 2026 году полуприцепов для перевозки нефтепродуктов.

Продолжается активная совместная работа в сфере молодежной политики. Команда Брестской области впервые приняла участие в юнармейских военно-патриотических сборах «Гвардеец». По итогам смены пензенские ребята были направлены в Белоруссию для обмена опытом.

Проведено большое количество совместных культурных, образовательных, спортивных, военно-патриотических мероприятий. Ведется активный творческий обмен. Организованы выступления театральных и музыкальных коллективов.

Сергей Федотов нацелил на интенсивную работу по увеличению товарооборота, расширению номенклатуры товарных поставок, установлению новых контактов между хозяйствующими субъектами.

«Предлагаем разработать план мероприятий по реализации соглашения между правительством Пензенской области и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Также предлагаем на следующий год провести в нашем регионе дни Брестской области Республики Беларусь», — сказал вице-губернатор.

Михаил Баценко отметил, что между Россией и Белоруссией создаются крепкие торгово-экономические связи, потенциал которых гораздо шире текущих показателей.

«Пензенскую область и Республику Беларусь связывает настоящая дружба. Наши молодые люди, наши дети должны между собой общаться. Нужно наладить более тесные связи. Нас пытаются разорвать, нас пытаются настроить друг против друга, а мы должны быть ближе», — подчеркнул он.

По итогам встречи подписан протокол четвертого заседания рабочей группы. Также заключено соглашение в области станкостроения и подписаны коммерческие контракты между пензенскими региональными и белорусскими товаропроизводителями, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.