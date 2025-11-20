В Неверкинском районе мужчина избил соседа из-за съеденного коровой сена Криминал

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до трех лет грозит жителю Неверкинского района Пензенской области 1981 года рождения, который избил соседа из-за съеденного коровой сена.

«В ОМВД России по Неверкинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что мужчине 1968 года рождения были нанесены телесные повреждения. Полицейские опросили потерпевшего и установили злоумышленника. [...] Он рассказал, что, работая в огороде, увидел, как соседская корова съела небольшую часть из его стога сена. Разозлившись, подозреваемый отправился к соседу, который находился около дома. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник уронил оппонента на землю и несколько раз ударил его кулаком по лицу. После этого мужчина отпустил потерпевшего и ушел к себе домой», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».