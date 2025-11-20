18:52:03 Четверг, 20 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Неверкинском районе мужчина избил соседа из-за съеденного коровой сена

09:43 | 20.11.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до трех лет грозит жителю Неверкинского района Пензенской области 1981 года рождения, который избил соседа из-за съеденного коровой сена.

В Неверкинском районе мужчина избил соседа из-за съеденного коровой сена. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Неверкинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что мужчине 1968 года рождения были нанесены телесные повреждения. Полицейские опросили потерпевшего и установили злоумышленника. [...] Он рассказал, что, работая в огороде, увидел, как соседская корова съела небольшую часть из его стога сена. Разозлившись, подозреваемый отправился к соседу, который находился около дома. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник уронил оппонента на землю и несколько раз ударил его кулаком по лицу. После этого мужчина отпустил потерпевшего и ушел к себе домой», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».


Читайте также
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права В Сердобске при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина
В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Телефонные мошенники выманили у жителя Камешкирского района более 460 тыс. рублей Житель Колышлейского района, повторно попавшийся пьяным за рулем, получил 300 часов обязательных работ и лишился мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама