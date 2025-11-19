15:51:57 Среда, 19 ноября
Против жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма

11:12 | 19.11.2025 | Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» возбуждено в отношении жителя Пензенской области 2006 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

Против жителя Пензенской области возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что злоумышленник, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


