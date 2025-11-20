18:52:10 Четверг, 20 ноября
В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права

10:08 | 20.11.2025 | Криминал

Пенза, 20 ноября 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 43-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

В Кузнецке возбуждено дело против водителя, предъявившего поддельные права. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Победы. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он сообщил, что лишен права управления транспортными средствами. В связи с этим подозреваемый связался через интернет с неизвестным и приобрел поддельное водительское удостоверение за 75 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.


