В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции

15:17 | 19.11.2025 | Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии пресекли в Пензе канал организации незаконной миграции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Полицейскими установлена жительница города Пензы 1971 года рождения, которая на протяжении более двух лет осуществляла противоправную деятельность. Злоумышленница за денежное вознаграждение в качестве работодателя оформляла фиктивные трудовые договоры. На основании этих подложных документов мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории Российской Федерации. Также жительница Железнодорожного района осуществляла постановку иностранных граждан на учет по месту жительства, не имея намерения фактически предоставлять им помещение для проживания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства гражданки, были изъяты документы, подтверждающие ее незаконную деятельность.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.1 и 322.3 УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавляется в тексте.


