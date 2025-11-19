В Пензе пресечен канал организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 19 ноября 2025. PenzaNews. Полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии пресекли в Пензе канал организации незаконной миграции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

«Полицейскими установлена жительница города Пензы 1971 года рождения, которая на протяжении более двух лет осуществляла противоправную деятельность. Злоумышленница за денежное вознаграждение в качестве работодателя оформляла фиктивные трудовые договоры. На основании этих подложных документов мигранты регистрировались и продлевали сроки своего пребывания на территории Российской Федерации. Также жительница Железнодорожного района осуществляла постановку иностранных граждан на учет по месту жительства, не имея намерения фактически предоставлять им помещение для проживания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе обыска, проведенного по месту жительства гражданки, были изъяты документы, подтверждающие ее незаконную деятельность.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 322.1 и 322.3 УК РФ. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — добавляется в тексте.