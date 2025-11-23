Житель Пензы получил условный срок за вымогательство денег у подростка Криминал

Пенза, 23 ноября 2025. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 24-летнему жителю Пензы, который вымогал деньги у подростка.

«По данным следствия, 2 апреля 2025 года осужденный встретился со своим 17-летним знакомым около одного из торговых центров города Пензы. В ходе разговора он применил к подростку насилие, нанеся два удара рукой по голове, после чего они сели в салон автомашины осужденного. Под надуманным предлогом возврата долга за третьих лиц он потребовал, чтобы несовершеннолетний передал ему 35 тыс. рублей, высказывая при этом угрозы применения к нему насилия», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что на следующий день, встретившись с подростком, пензенец вновь потребовал передать ему деньги.

«Несовершеннолетний денежные средства ему не передавал, поскольку фигурант уголовного дела был задержан сотрудниками полиции. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.