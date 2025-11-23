17:13:42 Воскресенье, 23 ноября
До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика

12:07 | 23.11.2025 | Криминал

Пенза, 23 ноября 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности жителю Саратовской области 1968 года рождения, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась представитель магазина и пояснила, что сумма похищенного составляет более 10 тыс. рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Саратовской области. [...] По его словам, он приехал в Пензу по делам. Однако, уже приобретя билет обратно и ожидая автобус, мужчина решил, что, находясь в чужом городе, сможет безнаказанно совершить кражу. Тогда злоумышленник отправился в торговый центр. Там он взял в примерочную четыре мужских пуховика, снял с них противокражные устройства, которые спрятал под коврик, и, положив товар в сумку, прошел мимо кассы. После этого подозреваемый добрался до места жительства, где и сбыл похищенное», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


