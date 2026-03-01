19:56:55 Воскресенье, 1 марта
Жительница Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело

13:27 | 01.03.2026 | Криминал

Пенза, 1 марта 2026. PenzaNews. 44-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Жительница Пензенской области ударила бывшего супруга ножом в грудь, возбуждено уголовное дело

«В ходе опроса заявителя установлено, что он распивал спиртные напитки с бывшей супругой в присутствии их общей дочери. Ночью после застолья бывшие супруги решили ложиться спать, а дочь собралась ехать к себе домой. Злоумышленник, разозлившись на это, схватил дочь за волосы и запретил ей уходить. На шум в комнату зашла мать девушки и, не справившись с бывшим супругом, взяла нож и ударила им бывшего супруга один раз в область грудной клетки. После этого потерпевший обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине грозит до 2 лет лишения свободы.


Актуальное

