Житель Пензенской области подозревается в финансировании экстремистской деятельности

09.12.2025

Пенза, 9 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1981 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

Житель Пензенской области подозревается в финансировании экстремистской деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что злоумышленник, располагая информацией о ликвидации организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, осуществил денежные переводы на ее финансовые идентификаторы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в тексте.


