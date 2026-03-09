Управление Роспотребнадзора по Пензенской области запустило горячую линию, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей Общество

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области запустило горячую линию, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

«Специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале государственной информационной системы защиты прав потребителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что горячая линия будет работать по 20 марта, звонки принимаются по телефону: (8412) 66-09-48 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45.

В тексте напоминается, что единый консультационный центр по номеру 8-800-555-49-43 работает круглосуточно.