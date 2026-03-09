16:47:36 Понедельник, 9 марта
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области запустило горячую линию, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей

11:31 | 09.03.2026 | Общество

Печать

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области запустило горячую линию, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области запустило горячую линию, посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале государственной информационной системы защиты прав потребителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем указано, что горячая линия будет работать по 20 марта, звонки принимаются по телефону: (8412) 66-09-48 с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45.

В тексте напоминается, что единый консультационный центр по номеру 8-800-555-49-43 работает круглосуточно.


Читайте также
Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке двигателя через интернет В Пачелмском районе супружеская пара подозревается в краже продуктов на 9 тыс. рублей
Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Городищенского района 12 марта В Пензе пожилая женщина после общения с мошенниками лишилась около 400 тыс. рублей
В ДТП под Пензой пострадала женщина В Белинском районе столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама