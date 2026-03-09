16:47:15 Понедельник, 9 марта
В Пензе пожилая женщина вовремя поняла, что ей звонили мошенники, и не стала переводить деньги на «безопасный счет»

10:08 | 09.03.2026 | Криминал

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1940 года рождения после телефонного общения с неизвестными сняла в отделении банка 260 тыс. рублей, чтобы перечислить их на «безопасный счет», однако в последний момент поняла, что ей звонили мошенники, и не стала переводить деньги.

В Пензе пожилая женщина вовремя поняла, что ей звонили мошенники, и не стала переводить деньги на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей управляющей компании, и под предлогом предстоящей замены электросчетчиков попросила продиктовать персональные данные.

«Затем пенсионерке поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силовых структур. Он пояснил женщине, что с ее банковского счета мошенники пытаются похитить все денежные средства, [...] и рекомендовал потерпевшей перевести свои сбережения на «безопасный счет». [...] Заявительница, следуя указаниям собеседника, находясь в отделении банка, сняла свои накопления в сумме 260 тыс. рублей. Однако она поняла, что общалась с мошенниками, и не стала переводить денежные средства на мошеннические счета. Спустя некоторое время гражданка обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


