Пензенский планетарий стал членом ассоциации музеев космонавтики России Общество

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Пензенский планетарий стал членом общероссийской общественной организации «Ассоциация музеев космонавтики России» (АМКОС).

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, организация, учрежденная в 1989 году, объединяет ведущие музеи, планетарии и выставочные центры космической направленности, координирует работу по сохранению историко-культурного наследия, популяризирует достижения отечественной и мировой космонавтики.

Ассоциация содействует обмену опытом музеев из разных регионов страны, пополнению и обновлению экспозиций, участию в федеральных и международных форумах, выставках и конференциях.

«Для нас теперь открыты возможности участия в совместных проектах, пополнять экспозицию также станет проще. Сейчас ведутся переговоры об обмене экспозициями из разных музеев космонавтики, то есть ожидается выездная выставка из какого-либо музея», — прокомментировала руководитель пензенского планетария Екатерина Михайлова.