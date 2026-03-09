16:47:42 Понедельник, 9 марта
Пензенский планетарий стал членом ассоциации музеев космонавтики России

12:14 | 09.03.2026 | Общество

Пенза, 9 марта 2026. PenzaNews. Пензенский планетарий стал членом общероссийской общественной организации «Ассоциация музеев космонавтики России» (АМКОС).

Пензенский планетарий стал членом ассоциации музеев космонавтики России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, организация, учрежденная в 1989 году, объединяет ведущие музеи, планетарии и выставочные центры космической направленности, координирует работу по сохранению историко-культурного наследия, популяризирует достижения отечественной и мировой космонавтики.

Ассоциация содействует обмену опытом музеев из разных регионов страны, пополнению и обновлению экспозиций, участию в федеральных и международных форумах, выставках и конференциях.

«Для нас теперь открыты возможности участия в совместных проектах, пополнять экспозицию также станет проще. Сейчас ведутся переговоры об обмене экспозициями из разных музеев космонавтики, то есть ожидается выездная выставка из какого-либо музея», — прокомментировала руководитель пензенского планетария Екатерина Михайлова.


