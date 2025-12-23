В отношении жителя Башмаковского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Башмаковского района Пензенской области 1981 года рождения, который предъявил сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». Полицейским водитель предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что не захотел сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. По этой причине подозреваемый решил пойти на преступление. Связавшись с неизвестным в сети интернет, злоумышленник заказал фальшивый документ за 40 тыс. рублей, а затем забрал его в Москве», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.