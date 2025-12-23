18:44:01 Вторник, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело

11:46 | 23.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1985 года рождения угрожал знакомому убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Кузнецке мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился с заявлением о преступлении местный житель 1998 года рождения. Гражданин рассказал, что знакомый замахивался в его сторону топором, угрожая убить. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что приревновал свою супругу к заявителю. По этой причине между мужчинами возник словесный конфликт. В ходе ссоры, разозлившись, злоумышленник взял топор и замахнулся им в сторону потерпевшего со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявитель убежал домой, после чего обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Читайте также
Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
В отношении жителя Башмаковского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства
Под Пензой водитель «УАЗа» сбил девушку-подростка В Никольском районе опрокинулась легковушка, водитель госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама