В Кузнецке мужчина угрожал знакомому убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1985 года рождения угрожал знакомому убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился с заявлением о преступлении местный житель 1998 года рождения. Гражданин рассказал, что знакомый замахивался в его сторону топором, угрожая убить. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. [...] Он рассказал, что приревновал свою супругу к заявителю. По этой причине между мужчинами возник словесный конфликт. В ходе ссоры, разозлившись, злоумышленник взял топор и замахнулся им в сторону потерпевшего со словами об угрозе убийством. Испугавшись, заявитель убежал домой, после чего обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.