Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя Криминал

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Пензы за кражу электродвигателя с территории железнодорожной станции.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в линейный отдел с заявлением о хищении электродвигателя насосного агрегата обратился представитель организации по теплоснабжению.

«Сотрудники группы уголовного розыска [...] установили, что к преступлению могут быть причастны двое пензенцев 1985 и 1989 годов рождения. [...] Мужчины занимались тем, что искали металлические изделия для сдачи в пункт металлолома. В ноябре на территории железнодорожной станции злоумышленники обнаружили электродвигатель, после чего похитили его, распилили на пять фрагментов и сдали в пункт приема металлолома. Своими действиями они причинили ущерб на сумму не менее 2,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».