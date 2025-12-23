18:44:08 Вторник, 23 декабря
Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя

13:49 | 23.12.2025 | Криминал

Пенза, 23 декабря 2025. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Пензы за кражу электродвигателя с территории железнодорожной станции.

Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, в линейный отдел с заявлением о хищении электродвигателя насосного агрегата обратился представитель организации по теплоснабжению.

«Сотрудники группы уголовного розыска [...] установили, что к преступлению могут быть причастны двое пензенцев 1985 и 1989 годов рождения. [...] Мужчины занимались тем, что искали металлические изделия для сдачи в пункт металлолома. В ноябре на территории железнодорожной станции злоумышленники обнаружили электродвигатель, после чего похитили его, распилили на пять фрагментов и сдали в пункт приема металлолома. Своими действиями они причинили ущерб на сумму не менее 2,5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


