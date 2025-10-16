Бывший глава администрации Мокшана осужден за взяточничество Криминал

Пенза, 16 октября 2025. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 5 лет назначено бывшему главе администрации рабочего поселка Мокшан Пензенской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в период с марта по август 2022 года глава администрации рабочего поселка Мокшан предложил представителю подрядчика – заместителю генерального директора общества с ограниченной ответственностью дать ему взятку за беспрепятственное и своевременное принятие и оплату работ по ранее заключенному муниципальному контракту и заключение других контрактов. После того как представитель подрядчика согласился, администрацией рабочего поселка с данной организацией были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству тротуара на участке автомобильной дороги и благоустройству сквера. Впоследствии работы по всем заключенным контрактам были своевременно приняты и оплачены, за что осужденный получил взятку в размере 80 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого глава администрации Мокшана организовал заключение еще одного муниципального контракта с родственницей взяткодателя – генеральным директором организации на ремонт тротуаров и приобретение малых архитектурных форм.

«Работы фактически выполнял взяткодатель, вследствие чего получил материальную выгоду», — уточняется в тексте.

В сообщении указано, что суд назначил взяткодателю наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. рублей.

«Предмет взятки конфискован и обращен в доход государства», — добавляется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что приговор суда пока не вступил в законную силу.